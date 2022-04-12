"Москва сегодня": Собянин открыл новую станцию Минская Киевского направления МЖД

Сергей Собянин открыл новую станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

"Открываем станцию Минская. Недавно открыли Аминьевскую. Эти две станции дают огромный эффект – на 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского", – сказал Собянин.

Мэр назвал проект МЦД самым масштабным в железнодорожной транспортной инфраструктуре Центрального транспортного узла. Он подчеркнул, что Горьковское и Киевское направления соединятся в МЦД-4, соединятся семь центральных вокзалов Москвы, жители получат совершенно другую транспортную инфраструктуру. Об этом – в программе "Москва сегодня".