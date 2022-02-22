"Москва сегодня": ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества

ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Там обещают армейскую зарядку на льду и мастер-классы по танцам военных лет. Кроме того, в честь праздника можно будет продегустировать блюда полевых кухонь.

К празднику подготовился и "Москвариум". Например, 23 февраля все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".

Также сообщается, что в День защитника Отечества все парковки в столице будут бесплатными, даже те, где действует повышенный тариф. Однако парковки со шлагбаумом останутся платными. Об этом – в программе "Москва сегодня".