"Москва сегодня": жилищно-коммунальный комплекс справился с уборкой снега и гололеда

17 февраля, 19:15
Жилищно-коммунальный комплекс столицы справился с уборкой снега и гололеда в этот зимний сезон, заявил Сергей Собянин.
"Эта зима была одной из самых сложных за последние годы, большое количество снега, 2021 год был самым холодным за последние 15 лет. Зима еще не закончилась, но самый сложный период уже прошел, поэтому можно сказать о том, что, несмотря на сложности, город справился с зимой", – сказал мэр в ходе посещения производственного комплекса "Очаково" ГБУ "Автомобильные дороги".
В уборке снега с тротуаров и проезжей части, а также очистке кровель зданий ежедневно участвуют до 100 тысяч человек. Они используют более 10 тысяч единиц спецтехники, а после сильных снегопадов сотрудников коммунальных служб переводят на усиленный режим работы. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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