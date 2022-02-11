"Москва сегодня": Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо"

11 февраля, 19:15
Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" и поделился планами по реконструкции одноименного стадиона на улице Восточной.
Мэр отметил, что в районе Симоновской набережной на месте бывших промзон развивается большое строительство, по сути являющееся продолжением реконструкции территории ЗИЛ. Он подчеркнул, что, помимо жилых домов, в бывшей промзоне строятся поликлиники, школы и детские сады. Возводится также и большой спортивный кластер, ядром которого станет стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.
Новый ФОК "Торпедо", расположенный на улице Восточной, был введен в строй в 2021 году. Он представляет собой трехэтажное здание площадью 7,25 тысячи квадратных метров.
На первом этаже располагается универсальный игровой зал, предназначенный для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу. На втором находятся зал для бокса и тренажерный зал. Третий этаж отведен под зал для борьбы и тренажерный зал.
На данный момент в новом ФОКе проходят тренировки 700 спортсменов – воспитанников физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и СШОР № 49 "Тринта" имени Равинского. Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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