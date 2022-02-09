"Москва сегодня": в столице завершат строительство 10 станций МЦД в 2022 году

На МЦД-2 откроют два крупных ТПУ – "Печатники" и "Марьина Роща". ТПУ "Печатники" объединит Люблинско-Дмитровскую и БКЛ, а также наземный транспорт. Там построят новый пешеходный тоннель, который также свяжет районы Печатники и Текстильщики. Турникеты и залы ожидания будут размещены в надземном пассажирском терминале.

Станция "Марьина Роща" тоже объединит МЦД-2 с метро. Но в будущем к этим направлениям добавится еще и МЦД-4. Он тоже пройдет через эту станцию. Поэтому строить этот ТПУ будут в два этапа. На первом откроют одну островную платформу и наземный вестибюль. А еще сделают безопасный переход через железнодорожные пути. На втором этапе для МЦД-4 построят вторую платформу.

На МЦД-4 со станцией "Минская" будет пересекаться железнодорожный транспорт, Солнцевская линия метро и наземный транспорт. "Минская" в будущем поможет экономить на поездках жителям ТиНАО и Московской области.

Еще в этом году будут открыты после реконструкции пять станций для МЦД-4. На месте устаревшей остановки пригородных электричек "Очаково" будет современный и удобный вокзал. Там добавят пассажирский вестибюль. А платформы накроют навесами.

Похожие изменения ждут и станцию "Мещерская". Она тоже станет больше похожа на вокзал, чем на станцию. Пассажирский терминал сделают в существующем тоннеле. Его удлинят и реконструируют, откроют там кассы, поставят турникеты, добавят эскалаторы и лифты.

На станциях "Переделкино", "Лесной городок" и "Толстопальцево" тоже завершат работы в этом году. Главное, на что делают везде акцент, это безопасные переходы через железнодорожные пути и инфраструктура для маломобильных людей или пассажиров с детскими колясками.

На "Окружной" завершат большой проект по созданию крупного ТПУ. Благодаря чему пересадка между МЦК и МЦД станет еще удобнее. А в транспортно-пересадочный узел "Тимирязевская" интегрируют новый пассажирский терминал, который сможет принимать до 30 тысяч пассажиров в сутки уже к 2030 году.

Об этом – в программе "Москва сегодня".