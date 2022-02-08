"Москва сегодня": уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице увеличился на 15%

19:15
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за прошлую неделю увеличилось на 15%. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Мэр отметил, что нагрузка на амбулаторное звено остается очень большой. На прошлой неделе было 780 тысяч контактов медицинских работников с больными ОРВИ и коронавирусом.
"Чтобы стабилизировать работу амбулаторного звена, мы направили из стационаров 1 300 медработников, что позволило улучшить ситуацию на приеме больных", – сказал Собянин.
Также мэр отметил, что очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют на фоне ситуации с "Омикроном".
"Время от начала посещения поликлиники до уже выписки лекарств, включая все необходимые процедуры, составляет около 40 минут. В КТ-центрах – около двух часов. В основном это технологическое время для оказания медицинской помощи", – сказал он.
Собянин добавил, что вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, а скорая помощь, несмотря на нагрузку, работает в тех же временных параметрах, что и до этого. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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