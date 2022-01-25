"Москва сегодня": в столице продолжается реконструкция "Лужников"

В Москве продолжается реконструкция спортивного комплекса "Лужники". Вместо устаревшего тренировочного катка в спорткластере уже выросла трехэтажная арена, которая внешне напоминает огромный кристалл. Ледовых площадок у кристалла будет две, причем обе полноценные, чтобы не только проводить тренировки, но и организовывать соревнования.



В трехэтажном здании арены откроется и фитнес-клуб, в котором установят пока единственный в России общедоступный хоккейный конькобежный тренажер.



На территории московского спортивного кластера возводится также теннисный клуб, который станет крупнейшим в Европе. У здания клуба будут "водные" фасады: технология шелкографии сымитирует падающие потоки воды.

На территории теннисного клуба расположатся 22 корта, площадки для бадминтона, сквоша и настольного тенниса. Кроме того, корты будут оснащены видеоаналитической системой. На территории будет работать и детский центр, в котором откроется теннисная школа для юных спортсменов.



В северной части комплекса, рядом с футбольными полями, откроется Международный центр самбо и центр бокса. Общая площадь трехэтажного сооружения составит более 40 тысяч квадратных метров. Объединенные под одной крышей центры будут полностью соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций.

В спортивном зале "Дружба" будут проходить соревнования по восьми видам спорта, включая акробатический рок-н-ролл, спортивные танцы и мини-футбол. Смонтируют и телескопические и автоматизированные трибуны. Это значит, что их можно будет при необходимости собирать и выдвигать. Об этом – в программе "Москва сегодня".