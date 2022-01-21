"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о строительстве хорд

Строительство хордовых магистралей входит в число ключевых проектов развития дорожной инфраструктуры Москвы. Они помогут разгрузить столичные дороги.

Северо-Западная хорда готова, но дорога, которая проходит по одной лишь только части города, не может существенно повлиять на движение в целом. Достраивают уже Северо-Восточную хорду, там остался последний участок, которого не хватает для сквозного движения. Он один из самых сложных, но тем не менее работы идут.

Работы ведутся и на Южной рокаде. Она пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и поможет снизить транспортную нагрузку сразу на нескольких улицах столицы, в том числе на Каширском шоссе и Пролетарском проспекте. Кроме того, увеличится пропускная способность на Варшавском шоссе и Бакинской улице. Магистраль обеспечит новыми транспортными связками четыре округа Москвы и 24 района, где проживает больше двух с половиной миллионов человек. Об этом – в программе "Москва сегодня".