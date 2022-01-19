"Москва сегодня": мэр столицы открыл консультативный Центр критических состояний

19:15
Сергей Собянин открыл консультативный Центр анестезиологии-реаниматологии. Данный Центр был создан на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.
По словам мэра, открытие Центра является еще одним шагом для улучшения экстренной медицинской помощи. Данный учреждение – это единая городская диспетчерская. Через нее консультируют специалистов отделений столичных стационаров и бригад скорой помощи.
А процесс организован таким образом, что они для своих коллег круглосуточно в зоне доступа. У специалистов в том числе есть возможность заранее ознакомиться со всеми медицинскими документами пациента, включая результаты обследований. И, если необходимо, дистанционно собрать коллегию или консилиум.
Кроме того, если у человека наблюдаются признаки "Омикрона", то можно отправиться в один из пунктов экспресс-тестирования. В Москве больше 70 пунктов. Они находятся в центрах госуслуг, популярных общественных местах, торговых центрах, а также в семи транспортно-пересадочных узлах и вестибюлях нескольких станций метро. Тесты быстрые и точные. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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