"Москва сегодня": в столице отреставрировали 1,7 тысячи объектов культурного наследия

19:15
С 2011 года в Москве отреставрировали 1,7 тысячи объектов культурного наследия. 170 из них сдали в 2021 году. Также на охрану поставлены свыше 500 объектов культурного наследия и установлены более 600 охранных зон.
Долю аварийных объектов планируют снизить с 4,6 до 1%. В итоге в столице планируют вернуть к жизни все исторические объекты.
Крупнейшей реставрационной площадкой нашей страны останется ВДНХ. Там уже завершаются работы в павильоне "Физик". А скоро начнутся реставрационные работы в павильоне "Главмясо" и "Зерно", а также отремонтируют известный ресторан "Золотой колос".
При этом уже 23 памятника истории и культуры из 49 на ВДНХ отреставрировали. В 2022 году сдать планируют не менее 170 объектов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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