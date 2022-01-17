"Москва сегодня": Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания в столице

Сергей Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате. А также там открыли первое в Москве производство сухих молочных смесей.

Мэр Москвы рассказал о работе по привлечению инвестиций и импортозамещению. А также напомнил о системе офсетных контрактов, один из которых компания "Вимм-Билль-Данн" заключила с городом.

"Мы обязаны в течение 10 лет закупить у "Вимм-Билль-Данн" детское питание, а они в свою очередь создают уникальные производства мирового уровня, импортозамещение продукции, которая ранее поступала в Москву из других стран, и проводят модернизацию действующих производств", – сказал мэр.

Теперь из Царицынского комбината 38 наименований продукции будут привозить на московские молочные кухни. Город при этом сэкономил на закупке 20% от рыночной стоимости. Об этом – в программе "Москва сегодня".