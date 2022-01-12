"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход реконструкции Алтуфьевской развязки на МКАД

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

"Работы ведутся в сложных условиях, но движение транспорта не прекращается", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что по плану Алтуфьевское шоссе должны сдать в 2023 году. Однако мэр поставил перед строителями задачу сделать это до конца 2022 года.

Всего в рамках проекта построят больше 5 километров дорог. Специалисты также сделают новый съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Кроме того, продолжается реконструкция развязки с Осташковским шоссе. Об этом – в программе "Москва сегодня".