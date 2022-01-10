"Москва сегодня": жителям столицы рассказали, как изменился метрополитен

19:15
В Москве за последние годы открыли 100 станций метро и МЦК, в среднем по 10 станций за год. Подземка стала больше в 1,5 раза, а маршруты в метро протянулись почти на 200 километров.
С открытием новых станций, общественным транспортом стали пользоваться каждый день 62 процента москвичей, на своих машинах ездят только 38 процентов. Сейчас 89 процентов москвичей живут в пешей доступности от метро, МЦК, МЦД, а значит свой транспорт им нужен не так сильно, как раньше.
Кроме того, в планах на ближайшие годы открыть еще 50 или 60 новых станций метро, включая БКЛ и три новые линии метрополитена. Будут строить и новые пригородные вокзалы. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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