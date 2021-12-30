"Москва сегодня": жителям столицы рассказали, как можно провести новогодние праздники

19:15
Москвичам рассказали, как провести новогодние праздники. Например, можно прогуляться по Манежной площади, там установили большую светящуюся арку и 17-метровую елку.
Кроме того, в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Для москвичей и гостей города открыты 27 точек с ярмарками и фудкортами.
В новогодние праздники вместе с детьми можно посетить Московскую усадьбу Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".
В новогоднюю ночь будет открыт парк "Зарядье". Также жителей и гостей столицы ждут на катке на ВДНХ. С 20:00 до 02:00 там запланирована большая программа. Посетители увидят ледовые шоу, выступления фигуристов и шоу барабанщиков.
Доступ на Красную площадь ограничат с 17:00 31 декабря. Власти приняли такое решение из-за действующих коронавирусных ограничений и реализации профилактических мер. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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