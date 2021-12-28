"Москва сегодня": на Воробьевых горах откроют спортивный комплекс

28 декабря, 19:15
К следующему сезону на Воробьевых горах планируют открыть спортивный комплекс. Там будет три снежные трассы от 300 до 500 метров. Сейчас уже готовят склоны, системы, которые будут отвечать за то, чтобы на трассах всегда был снег и специальное освещение.
На площадке кататься будут не только любители. Там собираются принимать соревнования международного уровня.
"Даже в летний период здесь будут идти тренировочные процессы на прыжковых трамплинах и на склонах. Будут работать трассы для занятий на роликах, скейтбордах. Также будет работать наш центр пляжных видов спорта. Здесь же будут заниматься дети горнолыжной школы", – рассказала представитель дирекции развития СРКВГ "Воробьевы горы" Марьяна Компан.
Работы планируют завершить в следующем году. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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