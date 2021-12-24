"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся кластер инновационного центра МГУ

В ближайшее время в Москве планируют открыть офис и медицинский центр на базе инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Уточняется, что это площадка для компаний, перспективных с точки зрения научных открытий и внедрения инноваций. В настоящее время там идет строительство, но ближе всего к завершению один из кластеров, который называется "Ломоносов".

Осмотрел ход строительства корпуса "Ломоносов" Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. По словам мэра столицы, "Ломоносов" – это многофункциональный корпус, который должен быть введен в 2023 году, но уже в настоящее время подано 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов.

Строящийся корпус будет десятиэтажным. Он спроектирован так, чтобы там было удобно разместить не только офисы и коворкинги, но также лаборатории, чистые зоны и сервисные центры. Этот кластер является первым объектом будущего инновационного центра МГУ, и на данный момент он готов уже на 30%.

По словам руководителя проекта строительства кластеров "Образовательный" и "Междисциплинарный" Владимира Дикаева, в январе специалисты закончат все бетонные работы и на 80% будут готовы фасадные конструкции, а в мае перейдут к отделочным работам.

Научный центр "Воробьевы горы" строят на пустыре между Ломоносовским, Мичуринским проспектами и проспектом Вернадского. Всего там планируют разместить 9 кластеров, а "Ломоносов", который на данный момент активно строится, будет флагманским.

Кроме того, у каждого кластера будет своя специализация. "Нанотех" будет отвечать за нанотехнологии и исследования новых материалов, наномашиностроение. "Инжиниринг" – это робототехника, энергосбережение. "Биомед" – биомедицина и фармацевтика. "Космос" – космические исследования и космонавтика. В "Инфотех" войдут информационные технологии и математическое моделирование. В "Геотех" – геономия и экология. Будут также "Междисциплинарный" кластер и

"Образовательный". В последнем разместят управляющую компанию и офисы.

Отмечается, что будущий кластер "Ломоносов" может сотрудничать не только с более менее устоявшимися компаниями. Заинтересованы там и в проектах, которые находятся пока на стадии идеи. Там разработали систему инновационного лифта. Резидентам планируют оказывать полный спектр услуг, необходимых для развития проектов, включая даже привлечение инвестиций. Об этом – в программе "Москва сегодня".



