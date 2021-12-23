"Москва сегодня": в столице впервые присвоили почетные статусы медсестрам и медбратам

В столице впервые присвоили почетные статусы "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат". На данный момент медсестер, которые успешно прошли все этапы добровольных оценочных процедур, – 19, двадцатым награжденным стал медбрат Александр Голубев. Уточняется, что обладатели этих статусов будут каждый месяц получать стимулирующую надбавку в течение 5 лет.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, присвоенный статус подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками.

Чтобы получить такой статус претенденты должны были пройти проверку теоретических знаний. Продемонстрировать свои практические навыки на симуляционном оборудовании. Также был третий этап, где нужно было решить ситуационные задачи, чтобы проверить, как специалист способен действовать в экстренной ситуации.

При этом претендовать на победу могли только те, кто проработал в профессии уже больше 5 лет. Примерно такие же требования предъявляли к тем, кто получил статус "Московский врач", а таких уже более полутора тысяч.

На сегодняшний день в стационарах заменить медсестер сложнее, так как большую часть времени пациенты контактируют именно со средним медицинским персоналом. Они приносят лекарства, следят за тем, чтобы все анализы были собраны, проводят в процедурный кабинет. Кроме того, они дежурят иногда сутками, а часто от них не меньше, чем от врачей зависит жизнь пациента.