"Москва сегодня": в столице впервые присвоили почетные статусы медсестрам и медбратам

19:15
В столице впервые присвоили почетные статусы "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат". На данный момент медсестер, которые успешно прошли все этапы добровольных оценочных процедур, – 19, двадцатым награжденным стал медбрат Александр Голубев. Уточняется, что обладатели этих статусов будут каждый месяц получать стимулирующую надбавку в течение 5 лет.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, присвоенный статус подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками.
Чтобы получить такой статус претенденты должны были пройти проверку теоретических знаний. Продемонстрировать свои практические навыки на симуляционном оборудовании. Также был третий этап, где нужно было решить ситуационные задачи, чтобы проверить, как специалист способен действовать в экстренной ситуации.
При этом претендовать на победу могли только те, кто проработал в профессии уже больше 5 лет. Примерно такие же требования предъявляли к тем, кто получил статус "Московский врач", а таких уже более полутора тысяч.
На сегодняшний день в стационарах заменить медсестер сложнее, так как большую часть времени пациенты контактируют именно со средним медицинским персоналом. Они приносят лекарства, следят за тем, чтобы все анализы были собраны, проводят в процедурный кабинет. Кроме того, они дежурят иногда сутками, а часто от них не меньше, чем от врачей зависит жизнь пациента.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: