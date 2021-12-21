"Москва сегодня": как столичные коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Коммунальные службы Москвы информацию об осадках получают не позже чем за четыре часа до начала и тогда начинают подготовку. В первую очередь противогололедными средствами обрабатывают самые опасные участки дорог – крутые спуски и подъемы, набережные, мосты, эстакады, тоннели и перекрестки. При этом у каждой службы, которая работает на то, чтобы снегопад и лед не блокировали жизнь города, есть свои правила и регламенты.

Снег с дорог и тротуаров должны убирать в течение двух, максимум четырех часов, а вывозить его в течение 12 часов. При затяжном снегопаде уборочная техника выходит на дороги каждые четыре часа. В обычную погоду спецтехника чистит город три раза в сутки.

Дворы и тротуары при снегопаде чистят каждые три часа, а в хорошую погоду – раз в сутки. При этом не более суток коммунальщикам дается на уборку сугробов у ТЦ, школ, поликлиник, станций метро, станций скорой помощи, приемный отделений.

Уборка дорог проводится после выпадения каждых пяти сантиметров снега, после этого обрабатывают асфальт противогололедным материалом. Это нужно для того, чтобы не дать снегу прилипнуть к дороге, и не превратиться в лед.

Кроме того, коммунальщики очищают крыши домов от снега и глыб льда. По правилам такие работы должны проводить при условии, что движение по прилегающему тротуару ограничено. В первую очередь очищают те кровли, которые выходят на магистрали или оживленные тротуары.

Сообщать о плохой уборке снега, гололеда и сосулек во дворе нужно в управляющую компанию. Если отклика на жалобу нет, следует обратиться в управу своего района или Объединение административно-технических инспекций.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77. Об этом – в программе "Москва сегодня".