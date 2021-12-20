"Москва сегодня": промзону на Бережковской набережной в столице комплексно реорганизуют

Правительство Москвы приняло решение о реорганизации промзоны Бережковская набережная. На данный момент там расположены склады, офисы, автосервисы и некоторые другие организации.

После реорганизации появится современный жилой квартал с необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Все проекты по реорганизации бывших промзон в столице объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее входят примерно две тысяч гектаров, которые не используются по назначению. Об этом – в программе "Москва сегодня".