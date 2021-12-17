"Москва сегодня": на улицы столицы вышел новогодний общественный транспорт

В Москве новогодний транспорт вышел на линии. В прошлом году в столичной подземке больше 22 тысяч человек встретили Новый год.

В новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным. При этом работать эти виды транспорта будут без перерыва.

Работу МЦД продлят до 02:30. Наземный транспорт усилят – 66 маршрутов станут круглосуточными, еще по 91 автобусы и электробусы будут ходить до 03:30, и это, не считая 16 регулярных ночных маршрутов. Что касается Рождества, то в ночь на 7 января некоторые маршруты наземного транспорта будут работать до 03:30, а метро и МЦК – до 02:00.

Кроме того, все столичные парковки будут бесплатными в новогодние праздники – с 31 декабря по 8 января. Припарковаться бесплатно можно будет даже в центре города. Уже 9 января паркинг будет работать по воскресным правилам – бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом. Об этом – в программе "Москва сегодня".