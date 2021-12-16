"Москва сегодня": реверсивное движение запустили на участке МЦД-1

19:15
На участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская запустили реверсивное движение поездов. Это необходимо для расширения участка, чтобы запустить МЦД-4.
На участке Белорусская – Савеловская поезда теперь ходят с интервалом от 5 до 30 минут. При этом данные изменения практически не затронули пригородные участки МЦД-1. Однако для некоторых поездов Савеловский и Белорусский вокзалы стали конечными остановками, а другие не будут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.
Изменения произошли и в расписании движения аэроэкспрессов. Часть из них следуют по маршруту от Одинцова до аэропорта Шереметьево каждые 70 минут, часть – по укороченному, только между Белорусским вокзалом и аэропортом – каждые 30–40 минут.
Кроме того, доехать до аэропорта также можно на экспресс-автобусах от метро "Ховрино". Об этом – в программе "Москва сегодня".
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