"Москва сегодня": реверсивное движение запустили на участке МЦД-1

На участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская запустили реверсивное движение поездов. Это необходимо для расширения участка, чтобы запустить МЦД-4.

На участке Белорусская – Савеловская поезда теперь ходят с интервалом от 5 до 30 минут. При этом данные изменения практически не затронули пригородные участки МЦД-1. Однако для некоторых поездов Савеловский и Белорусский вокзалы стали конечными остановками, а другие не будут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

Изменения произошли и в расписании движения аэроэкспрессов. Часть из них следуют по маршруту от Одинцова до аэропорта Шереметьево каждые 70 минут, часть – по укороченному, только между Белорусским вокзалом и аэропортом – каждые 30–40 минут.

Кроме того, доехать до аэропорта также можно на экспресс-автобусах от метро "Ховрино". Об этом – в программе "Москва сегодня".