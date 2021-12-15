"Москва сегодня": Собянин заявил о завершении реконструкции 35 поликлиник в текущем году

Московские поликлиники перестраивают под новый стандарт. Они станут более удобными для пациентов в плане навигации, а также будут обеспечены достаточным количеством специалистов и необходимым оборудованием.



В зданиях не только появляются новые помещения, но и исчезают те, которые уже не нужны. Например, больше нет необходимости в пространствах, где хранили бумажные медкарты. Уже треть детских поликлиник полностью перешли на их электронную версию. По словам Сергея Собянина, до конца года собираются завершить работы в 35 поликлиниках.



"В Москве проводится самая кардинальная реконструкция и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю города. Принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник. Я думаю, в 2024 году мы эту программу закончим и все амбулаторное звено будет отвечать самым высшим мировым требованиям", – отметил мэр.

Об этом – в программе "Москва сегодня".