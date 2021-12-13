"Москва сегодня": новым участком БКЛ в будни пользуются более 130 тыс пассажиров

Десятью новыми станциями Большой кольцевой линии метро в будни пользуются в среднем больше 130 тысяч пассажиров.

Самой востребованной станцией в первые дни работы полукольца стала "Воронцовская". На втором месте оказалась "Кунцевская", а замыкает тройку "Мичуринский проспект".



На всех новых станциях работает система бесконтактной оплаты проезда, в том числе Face Pay. Также на данном участке БКЛ 6 пересадок на другие линии метро и еще две пересадки на МЦД.

Кроме того, на новых станциях образуются крупные транспортно-пересадочные узлы. Самый яркий пример – это "Кунцевская". Там можно перейти на одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий метро, а еще станцию МЦД. Об этом – в программе "Москва сегодня".