"Москва сегодня": в столице стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"

19:20
В Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 9 января.
Москвичи и гости города могут покататься на катках, погулять на ярмарках, купить новогодние подарки и попробовать зимние напитки. Однако всем посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.
В дни фестиваля "Путешествия в Рождество" в городе будут доступны 18 катков. При этом попасть на каток или керлинг можно бесплатно, но только по предварительной регистрации. Пройти ее можно в приложении "Московские сезоны" или на одноименном сайте.
Работают катки с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным. Единственное, за что придется заплатить, так это прокат – символические 50 рублей, но нужно будет оставить залог в 2 тысячи рублей, его вернут после катания. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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