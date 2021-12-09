"Москва сегодня": свыше 4 тыс световых конструкций украсят столицу к Новому году

Более 4 тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним праздникам.

Для украшения города применятся современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду.

После монтажа работа с подсветкой не закончится. Специалисты будут в режиме онлайн следить за работой оборудования, ведь что-то может выйти из строя из-за перепадов температуры, оборудование могут случайно повредить при ремонте фасада или очистке здания от льда.

Украшают город не только в центре, но и в округах, преображаются парки и другие места скопления людей. Так, в Ростокинский акведук вернулась одна из самых популярных у москвичей инсталляция – полярные медведи, а знаменитые световые тоннели можно увидеть на Тверском бульваре. Об этом – в программе "Москва сегодня".