"Москва сегодня": в столице проходит олимпиада мегаполисов

В Москве проходит Международная олимпиада мегаполисов. В ней принимают участие столичные школьники и учащиеся 35 городов мира.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, участвовать в олимпиадах самого высокого уровня столичным школьникам помогает в том числе и обучение в предпрофессиональных классах, в которых они углубленно изучают профильные предметы.

Во время соревнования участники от 14 до 18 лет будут состязаться в знаниях по математике, информатике, химии и физике. Выполнять задания они будут в своих странах. Город будет представлять команда из 8 человек.

Основных тура два, один из них запланирован на 9 декабря. Итоги подведут 13 декабря. Также в этот день в онлайн-формате состоится торжественная церемония закрытия олимпиады, на которой объявят имена победителей и призеров. Об этом – в программе "Москва сегодня".