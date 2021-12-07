"Москва сегодня": Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

19:20
Владимир Путин и Сергей Собянин во вторник, 7 декабря, открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро. Отмечается, что теперь пассажиры смогут экономить до получаса в пути и при этом еще получать бонусы и подарки.
Несмотря на сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в стране и городе, строителям удалось установить новый рекорд подземки – одновременный запуск 10 станций московского метро. Уточняется, что это участок от "Мневников" до "Каховской", а семь из десяти открывшихся станций – пересадочные.
Открытие нового участка метро поможет разгрузить центр подземки и старую кольцевую. И что не менее важно, БКЛ сможет обеспечит поездку без пересадок. А чтобы сразу зайти в наиболее свободный вагон, можно зайти в приложение "Метро Москвы", где в режиме реального времени можно посмотреть загрузку прибывающего поезда и выбрать вагон, где людей меньше. Кроме того, на всех новых станциях БКЛ можно будет расплачиваться по системе Face Pay.
Интересен и дизайн новых станций. Одна из самых ярких "Давыдково". Ее открывали сотрудники МЧС. Станция сделана в цветовой гамме ведомства. На "Мичуринском проспекте" в оформлении использовали иероглифы в знак сотрудничества с китайскими метростроителями. Известно, что они привозили свои щиты для БКЛ и сами на них как раз работали на этом участке.
Однако в историю эти станции войдут не только своим дизайном. БКЛ должна стать самой длинной кольцевой в мире. В рамках строительства данной линии установлено, как минимум, два рекорда, один из которых официально зафиксирован в книге рекордов Гиннесса, – это количество тоннелепроходческих щитов. И второй рекорд – это самая протяженная линия метро в мире, которая обгоняет по своей протяженности даже метрополитен в Пекине.
По словам строителей, этот проект сложный не только потому, что является "рекордсменом", но и потому, что приходится строить пересечения с уже существующими линиями метро.
Сообщается, что открытие оставшихся станций запланировано на ближайший год – два. Кроме того, благодаря этому МЦК сможет разгрузиться на 17%. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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