"Москва сегодня": в столице открылось новое культурное пространство "ГЭС-2"

В Москве открылось новое культурное пространство "ГЭС-2". Отмечается, что его уже назвали одним из главных культурных событий 2021 года. По словам организаторов, объект "ГЭС-2" будет мало похож на классический музей или выставку.

Предполагалось, что открывшийся Дом культуры будет ассоциироваться, скорее всего, со скульптурой "Большая глина", выставленной на Болотной набережной. Однако, оказалось, что "ГЭС-2" может удивить не только этой спорной фигурой.



Новый Дом культуры стал актуальной на сегодняшний день креативной недвижимостью. Таким термином называют бывшие индустриальные объекты, которые преобразовывают в выставочные центры и необычные офисы. Так, в здании на территории бывшей городской электростанции, которая была построена еще в начале 20 века, теперь разместились выставочные залы и мастерские для художников, а на главной площади "креативного города" создали кафе, магазин и библиотеку. Также здесь будет кинозал и классы, где планируют проводить воркшопы и мастер-классы.



Темой первого сезона, куратором которого стал исландский художник Рангар Кьяртанссон, на "ГЭС-2" выбрали "Санту Барбару". При этом программа выставок расписана на несколько лет вперед. Кроме того, экспозиция будет меняться каждые полгода. Площадка арендована до конца 2024 года.



Уточняется, что в ходе строительных и реставрационных работ специалисты вернули зданию первоначальный вид, убрали ненужные пристройки, перекрасили фасады, вернули башенку с часами и добавили крыше и фасадам больше света.



По словам Сергея Собянина, здесь было большое количество трубопроводов, поэтому инженерные коммуникации перенесли, а также расширили набережную. Теперь это не просто один объект, он входит в большое культурное пространство, уверен мэр столицы. Об этом – в программе "Москва сегодня".