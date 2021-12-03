"Москва сегодня": столица претендует на проведение международной выставки "Экспо-2030"

Главная выставка достижений науки и техники "Экспо" сейчас проходит в Дубае. В 2030 году площадкой для ее проведения может стать Москва. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Россия является постоянным участником "Экспо", но ни разу не принимала у себя эту выставку. А Москва – крупнейший город Европы. Столица реализует самую масштабную в своей истории программу развития, которая охватывает все сферы городской жизни. По скорости перемен мы входим в число мировых лидеров", – отметил мэр.

Первая Всемирная выставка состоялась в Лондоне ровно 150 лет назад. И с тех пор проводится каждые пять лет. Об этом – в программе "Москва сегодня".