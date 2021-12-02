"Москва сегодня": Собянин открыл эстакаду СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад"

В столице открыли полуторакилометровую эстакаду СВХ от МЦК Ботанический сад до Сельскохозяйственной улицы. Участок связал районы Отрадное и Свиблово. Теперь попасть из одного в другой можно за пару минут. Открыл эстакаду Сергей Собянин.

"Осталось примерно полгода для того, чтобы завершить полностью строительство СВХ и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом город получит возможность проезда от МКАДа до МКАДа, минуя центр", – отметил мэр.

Участок дороги открыли на 7 месяцев раньше срока. Но на этом строительство Северо-Восточной хорды не окончено. СВХ должна пройти от трассы М11 до Косинской эстакады и дальше уйти за МКАД до строящейся трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань". Об этом – в программе "Москва сегодня".