"Москва сегодня": Собянин открыл эстакаду СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад"

19:15
В столице открыли полуторакилометровую эстакаду СВХ от МЦК Ботанический сад до Сельскохозяйственной улицы. Участок связал районы Отрадное и Свиблово. Теперь попасть из одного в другой можно за пару минут. Открыл эстакаду Сергей Собянин.
"Осталось примерно полгода для того, чтобы завершить полностью строительство СВХ и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом город получит возможность проезда от МКАДа до МКАДа, минуя центр", – отметил мэр.
Участок дороги открыли на 7 месяцев раньше срока. Но на этом строительство Северо-Восточной хорды не окончено. СВХ должна пройти от трассы М11 до Косинской эстакады и дальше уйти за МКАД до строящейся трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань". Об этом – в программе "Москва сегодня".
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