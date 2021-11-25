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Транспорт

19:20

"Москва сегодня": более 300 млн москвичей воспользовались МЦД за два года

транспорт город видео Анна Белоглазкина

За последние два года более 300 миллионов жителей столицы воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД). За этот период горожане сэкономили 6 миллиардов рублей. Оплатить проезд стало возможно с помощью карты "Тройки", телефона или системы Face Pay.

В ноябре 2019 года появились первые два диаметра, которые соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск. Общая протяженность составила 132 километра. На пути расположились 60 остановок, на 21 из них можно пересесть на метро, МЦК и ж/д линии.

"Во время подготовки к этому проекту было открыто и реконструировано более 22 станций пригородного ж/д комплекса Москвы и Подмосковья. Эта интеграция еще будет продолжаться несколько лет", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С развитием Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появятся еще некоторые пересадки. Они также станут удобными и комфортными для горожан. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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