"Москва сегодня": более 300 млн москвичей воспользовались МЦД за два года

19:20
За последние два года более 300 миллионов жителей столицы воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД). За этот период горожане сэкономили 6 миллиардов рублей. Оплатить проезд стало возможно с помощью карты "Тройки", телефона или системы Face Pay.
В ноябре 2019 года появились первые два диаметра, которые соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск. Общая протяженность составила 132 километра. На пути расположились 60 остановок, на 21 из них можно пересесть на метро, МЦК и ж/д линии.
"Во время подготовки к этому проекту было открыто и реконструировано более 22 станций пригородного ж/д комплекса Москвы и Подмосковья. Эта интеграция еще будет продолжаться несколько лет", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
С развитием Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появятся еще некоторые пересадки. Они также станут удобными и комфортными для горожан. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: