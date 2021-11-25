"Москва сегодня": более 300 млн москвичей воспользовались МЦД за два года

За последние два года более 300 миллионов жителей столицы воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД). За этот период горожане сэкономили 6 миллиардов рублей. Оплатить проезд стало возможно с помощью карты "Тройки", телефона или системы Face Pay.

В ноябре 2019 года появились первые два диаметра, которые соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск. Общая протяженность составила 132 километра. На пути расположились 60 остановок, на 21 из них можно пересесть на метро, МЦК и ж/д линии.

"Во время подготовки к этому проекту было открыто и реконструировано более 22 станций пригородного ж/д комплекса Москвы и Подмосковья. Эта интеграция еще будет продолжаться несколько лет", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С развитием Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появятся еще некоторые пересадки. Они также станут удобными и комфортными для горожан. Об этом – в программе "Москва сегодня".

