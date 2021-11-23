Движение перекрыто на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД из-за аварии. Там столкнулись несколько машин.

В Дептрансе рекомендовали водителям пользоваться Рязанским проспектом для съезда на МКАД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.