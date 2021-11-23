"Москва сегодня": Собянин рассказал о модернизации Морозовской больницы

Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице.

"Это единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборота ее, подготовки, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями", – сказал мэр.

Открытие центра детской трансфузиологии увеличит объемы заготовки крови и ее компонентов до 10 тысяч литров в год. Это позволит полностью обеспечить потребности детских больниц и родильных домов столицы.

Кроме того, продолжается в больнице ремонт еще одного стационарного корпуса, где маленькие пациенты смогут получить все виды помощи. Дети там, как обещают, будут располагаться в маломестных палатах, а для родителей откроют комнаты отдыха. Об этом – в программе "Москва сегодня".