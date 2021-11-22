"Москва сегодня": завершена проходка тоннелей между станциями "Селигерская" и "Физтех"

Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки тоннелей северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Он выразил надежду на то, что участок будет полностью готов к концу 2023 года.

"Сегодня уникальное событие – сразу три щита заканчивают проходку на всем участке. На трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше – обустройство котлованов, строительство станций", – сказал мэр.

Собянин отметил, что салатовая линия метро будет продлена до "Физтеха", что, по его словам, улучшит транспортное обслуживание примерно полумиллиона человек.

Когда станции достроят, на Люблинско-Дмитровской линии в сумме будет 26 станций, а ее протяженность превысит 46 километров – это в 2 раза больше, чем 10 лет назад. Об этом – в программе "Москва сегодня".