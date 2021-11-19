"Москва сегодня": Собянин оценил ход строительства нового корпуса школы имени Сервантеса

Сергей Собянин осмотрел новый строящийся корпус школы № 1252 имени Сервантеса в районе Сокол.

Мэр напомнил, что работы над новым зданием начались в прошлом году.

"Были некоторые сложности. Вынуждены были проводить археологические изыскания. Но теперь школа снова строится в полном объеме. Я надеюсь, что к 1 сентября дети придут в эту школу", – сказал Собянин.

В школе будет помещение для занятий робототехникой, специализированные кабинеты естественных наук с лабораториями. А для того чтобы было удобно проводить занятия в небольших группах, например при изучении иностранных языков, в классных комнатах установили трансформируемые перегородки.

В Москве с 2022 по 2024 год собираются возвести почти 140 новых зданий школ и детских садов. Из них 81 объект планируется построить за счет городского бюджета, а еще 56 – на средства инвесторов. Об этом – в программе "Москва сегодня".