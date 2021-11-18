"Москва сегодня": медики института Склифосовского удалили у пациентки опухоль печени

Врачи института Склифосовского удалили у пациентки гигантскую опухоль печени. Операцию проводили в Центре трансплантации печени.

Там специализируются в первую очередь на пересадках, но благодаря большому опыту сегодня врачи могут делать и смежные операции. Совместно с ведущими онкоклиниками оперируют больных с онкологией, работают с травами, решают проблемы гастроэнтерологии.

Как только появляется орган, пригодный к пересадке, информация об этом попадает в институт Склифосовского. Параллельно с этим сотрудники Центра трансплантации связываются с потенциальными реципиентами, чья очередь уже подошла. Исключение могут сделать разве что для тех, кому пересадка нужна экстренно. Их могут пропустить вне очереди. Однако дальше процедура одинакова для всех – нужно убедиться, что пациенту подходит донорский орган, что готов к пересадке и в данный момент к этому нет противопоказаний.

Считается, что в случае с печенью подобрать пару донор-реципиент проще, чем с другими органами. Достаточно совпадения по группе крови и антропометрическим данным. Однако врачи не исключают риски отторжения органа, хоть и проявляется оно всего лишь в 8% случаев. Поэтому пациенты, которым пересадили печень, наблюдаются у своих лечащих врачей на протяжении всей жизни.