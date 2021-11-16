"Москва сегодня": в Госдуму внесли законопроект об использовании QR-кодов

В Госдуму внесли законопроект об использовании QR-кодов. С 1 февраля свободно можно будет зайти только в продуктовые магазины и аптеки. Для посещения всех остальных заведений необходимо будет предъявить код, где будет подтверждена вакцина, недавно перенесенная болезнь либо медотвод. Касаются новые правила и поездок, как заграничных, так и по России.

Несмотря на то, что суточный прирост заболевших с каждым днем становится все меньше, врачи продолжают фиксировать от 2 до 4 тысяч новых случаев инфицирования.



Отмечается, что выявлять заразившихся COVID-19 вовремя важно. Делают это и благодаря экспресс-тестированию. На сегодняшний день в городе работает более 70 пунктов, где берут такие мазки на антиген к коронавирусу. Кроме того, уже полтора месяца всем обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ проводят экспресс-тестирование.



Если COVID-19 подтверждается, пациенту сразу же назначают лечение и выдают лекарства. По решению врачей человек бесплатно может получить противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты, а также пульсоксиметр.



После выздоровления, вернувшись в поликлинику за больничным, человек может пройти углубленную диспансеризацию, чтобы исключить осложнения. Это то же обследование, которое раньше проводили в павильонах "Здоровая Москва".



Несмотря на ситуацию с COVID-19, капитальный ремонт медучреждений продолжается. Для удобства пациентов открывают прямо в поликлиниках буфеты и создают удобную систему навигации, а в саму поликлинику завозят обязательное новое и современное оборудование, например, цифровой рентген и аппарат УЗИ последнего поколения. Уточняется, что отремонтировать собираются больше 100 зданий.

Об этом – в программе "Москва сегодня".