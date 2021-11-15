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Город

19:15

"Москва сегодня": заболеваемость COVID-19 в столице начала снижаться

город

На сегодняшний день в Москве был зафиксирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так, еще на прошлой неделе в четверг, 11 ноября, врачи зафиксировали больше 6 тысяч заболевших. Однако показатель на этой неделе уже равен 3 789.

По словам Сергея Собянина, выявляемость ковидных больных снизилась на 23%, число госпитализированных – на 19%. Значительное снижение по городу фиксируется вторую неделю.

Несмотря на улучшение в столице эпидемиологической ситуации с инфекцией, продолжают действовать некоторые ограничения. Среди них – домашний режим для пожилых москвичей и удаленка для трети сотрудников компаний.

В столичном метро действует обязательный масочный режим и при этом не только при входе, но и на протяжении всей поездки. Кроме того, в подземке установлено около трех тысяч бесплатных санитайзеров. На 12 станциях метро и ТПУ можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19, а все поверхности, к которым прикасаются пассажиры на станциях, обрабатывают каждые два часа, дезинфицируют и сами вагоны.

Кроме вагонов метро, каждый день обрабатывают 15,5 тысячи вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусы и электробусы. По графику дезинфицируют и железнодорожные вокзалы.

Об этом – в программе "Москва сегодня".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Москва сегодня

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