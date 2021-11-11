"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации

В Москве только за текущий год жильцы съехали из 141 дома. Больше 20 тысяч человек сменили старые хрущевки на квартиры в новостройках.

Все больше домов подходят к завершающей стадии строительства, а значит можно выдавать ключи будущим владельцам. Без вложений люди получат по реновации квартиру, стоимость которой как минимум в 2,5 раза выше. Жилье сдают уже с готовым ремонтом.

С начала 2021 успели ввести в эксплуатацию 69 новых домов и запустили строительство еще на 41 объекте. А до конца года еще больше 20 домов собираются сдать.

Об этом – в программе "Москва сегодня".