"Москва сегодня": Собянин открыл созданный на базе ГКБ им Буянова эндоскопический центр

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.

Там будут проводить максимально раннюю диагностику онкозаболеваний органов пищеварения. Центр занимает два этажа и в нем почти тысяча современных аппаратов для обследования пациентов.

"Первые тесты испытания оборудования показывают, что выявляемость онкозаболеваний в районе 5-6% от исследований. Это большая цифра. Я надеюсь, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит и продолжительность жизни увеличится", – сказал мэр.

В первую очередь, на обследование в эндоскопические центры направляются москвичи, которые относятся к группам особого риска, если уже выявлены предраковые состояния и заболевания. Также это пациенты со злокачественными новообразованиями желудка и кишечника в семейном анамнезе и пациенты в возрасте 60–70 лет. Об этом – в программе "Москва сегодня".