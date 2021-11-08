"Москва сегодня": Собянин открыл созданный на базе ГКБ им Буянова эндоскопический центр

19:15
Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.
Там будут проводить максимально раннюю диагностику онкозаболеваний органов пищеварения. Центр занимает два этажа и в нем почти тысяча современных аппаратов для обследования пациентов.
"Первые тесты испытания оборудования показывают, что выявляемость онкозаболеваний в районе 5-6% от исследований. Это большая цифра. Я надеюсь, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит и продолжительность жизни увеличится", – сказал мэр.
В первую очередь, на обследование в эндоскопические центры направляются москвичи, которые относятся к группам особого риска, если уже выявлены предраковые состояния и заболевания. Также это пациенты со злокачественными новообразованиями желудка и кишечника в семейном анамнезе и пациенты в возрасте 60–70 лет. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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