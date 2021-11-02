"Москва сегодня": в столице проводят операции по вживлению нейростимуляторов

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского проводят операции по вживлению нейростимуляторов. Такие операции позволяют пациентам избавиться от хронической боли в голове, спине, ногах.
Прибор подает постоянный ток на определенной частоте и тем самым прерывает болевой импульс. Проще говоря, сигналы о боли перестают поступать в головной мозг. Начинают обычно с тестового периода, который длится 5 дней. Если эффект действительно есть, пациенту ставят постоянный нейростимулятор на 10 лет.
Нейростимулятор могут предложить только если консервативное лечение не дает результатов после как минимум трех месяцев его применения.
Практика установки нейростимуляторов достаточно распространена в мире. Ежегодно примерно 15 тысяч пациентов получают такую помощь. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: