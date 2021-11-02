"Москва сегодня": в столице проводят операции по вживлению нейростимуляторов

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского проводят операции по вживлению нейростимуляторов. Такие операции позволяют пациентам избавиться от хронической боли в голове, спине, ногах.

Прибор подает постоянный ток на определенной частоте и тем самым прерывает болевой импульс. Проще говоря, сигналы о боли перестают поступать в головной мозг. Начинают обычно с тестового периода, который длится 5 дней. Если эффект действительно есть, пациенту ставят постоянный нейростимулятор на 10 лет.

Нейростимулятор могут предложить только если консервативное лечение не дает результатов после как минимум трех месяцев его применения.

Практика установки нейростимуляторов достаточно распространена в мире. Ежегодно примерно 15 тысяч пациентов получают такую помощь. Об этом – в программе "Москва сегодня".