"Москва сегодня": Собянин обсудил с врачами новые схемы лечения детей от COVID-19

Сергей Собянин принял участие в заседании клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей.

Мэр Москвы отметил, что количество детей, болеющих коронавирусом, заметно выросло в эту волну пандемии, а значит нужны новые походы к лечению заболевания.

Тяжелее ковид переносят дети с хроническими заболеваниями. Потому сейчас для их лечения будут применять новый протокол. Алгоритм и инновационные препараты уже одобрены. Их используют в России впервые.

Детей, у которых диагностирован коронавирус, с самого начала пандемии лечат в больнице имени Башляевой. Теперь работает еще и дистанционный консультативный центр. Если ребенку потребуется госпитализация, то вместе с мамой или папой его разместят в одном из боксов, которые обеспечивают полную изоляцию. В программу обследования войдут анализы, компьютерная томография, ЭКГ. Об этом – в программе "Москва сегодня".