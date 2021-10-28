"Москва сегодня": Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино будущего МЦД-4

Сергей Собянин открыл станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции. В будущем пригородный вокзал войдет в состав четвертого маршрута МЦД.

Пригородный вокзал построили на месте старой станции Кокошино. Все работы проходили без остановки движения поездов.

Внутри обустроили терминал с двумя кассами, систему навигации, установили турникеты. На двух платформах организовали скамейки, стойки SOS и автоматы по продаже билетов.

С новым пригородным вокзалом поездки станут комфортнее для 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и соседних садовых товариществ. Об этом – в программе "Москва сегодня".