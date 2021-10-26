"Москва сегодня": в столице в программу реновации включили 10 новых стартовых площадок

19:15
Московская реновация обрастает новыми стартовыми площадками. Недавно в перечень площадок внесли еще 10 земельных участков. При этом всего с начала программы было подобрано уже 533 территории общей площадью более миллиона квадратных метров.
В ЦАО по программе реновации строят и проектируют 11 домов общей площадью 139 тысяч квадратных метров. На территории округа подобрано 12 стартовых площадок. Пока в плотную занимаются именно жилой застройкой.
Уточняется, что реновация от примитивной точечной застройки отличается так же, как и многоквартирный дом и небоскреб с апартаментами, то есть отличие в жилой и коммерческой недвижимости.
В первом случае семья получает не только жилье в спальном районе, но и социальную инфраструктуру: начальную школу, детский сад, поликлинику. Однако, касаемо апартаментов, муниципалитет не обязан возводить объекты социальной инфраструктуры. Отмечается, что планировка помещений, шумоизоляция, безопасность и экологичность материалов и другие технические предметы – это ответственность компании подрядчика.
Программа реновации рассчитана на 15 лет и в первые годы сосредоточена в основном на том, чтобы как можно быстрее решить квартирный вопрос. Однако есть стартовые площадки, где уже на данный момент параллельно с жилыми высотками строят и "социалку".
Средний возраст домов, включенных в программу реновации, например, в Пресненском районе столицы – 52 года. Так, в этом районе утверждены 3 стартовые площадки: по адресу Мукомольный проезд, дом 2, улица Седова, дом 13, и площадка по адресу Пресненский вал, 27.
Отмечается, что в качестве объектов социальной инфраструктуры строят кинотеатры и музыкальные школы, которые тоже как и общественное пространство попадают в программу реновации.
Об этом – в программе "Москва сегодня".
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