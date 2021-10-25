"Москва сегодня": столичный Центр амбулаторной онкопомощи начал принимать пациентов

19:20
С 25 октября Центр амбулаторной онкологической помощи при первой клинической онкобольнице в Донском районе начал принимать пациентов.
Открывшийся после капитального ремонта Центр соответствует всем современным мировым стандартам. Там есть аппарат УЗИ, который оснащен всеми видами датчиков, что позволяет в одном кабинете сканировать любую опухоль. Кроме того, в центре имеется видеодерматоскоп, который исследует родинки. В анализе подозрительных помогает компьютер.
В профильном медицинском учреждении также проводят биопсию. Если новообразование небольшое, в центре его могут удалить в тот же день, а вечером отправить пациента домой. Если нужна более сложная операция, выдается направление в стационар.
В онкоцентре есть мультимодальный диагност, который способен один провести расширенное обследование пациента.
Подобных центров амбулаторной онкологической помощи в городе уже четыре: при Боткинской больнице, больнице № 57 имени Плетнева, а также два центра на базе 1-й Городской клинической онкобольницы.
В целях повышения качества обслуживания и доступности медицинской помощи в столице будут проводить регулярный мониторинг работы данных центров. По словам Сергея Собянина, это позволит выяснить мнение граждан о медучреждениях, а также понять, как построена работа в каждом конкретном центре и насколько она комфортна для посетителей.
Отмечается, что в прошлые периоды подъема заболеваемости коронавирусом жителей столицы беспокоило, что из-за перепрофилирования больниц под ковидные стационары другие пациенты, в частности онкобольные, не могли получить помощь. Однако диагностика рака, лечение и реабилитация на сегодняшний день сохраняются в полном объеме.
Об этом – в программе "Москва сегодня".
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