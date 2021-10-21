"Москва сегодня": нерабочие дни в столице установлены с 28 октября по 7 ноября

В Москве объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19.

Среди ограничений – домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, который начинает действовать с 25 октября. Речь идет о невакцинированных и непереболевших за последние 6 месяцев москвичах. При этом до окончания нерабочих дней, то есть до 7 ноября, соцкарты пенсионеров будут работать.

В школах и детсадах на период с 28 октября по 7 ноября вводятся каникулы. Однако большая доля организаций на отдых не уйдет, поэтому для совсем маленьких, чьи родители будут работать, обещают организовать дежурные группы в дошкольных учреждениях.

Также в городе останутся доступны детские площадки, и будут работать городские парки.

Работу приостановят офисы "Мои документы", Многофункциональный миграционный центр и другие госучреждения. Единственные услуги, которые можно будет получить очно – это регистрация рождения ребенка и развод, если дата расторжения брака была назначена на период с 28 октября по 7 ноября.

Не получится пройти и бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в период нерабочих дней. Большинство пунктов расположены в центрах госуслуг и ТЦ, которые закроются вместе с фитнес-центрами, салонами красоты, банями и бассейнами, концертными залами и кинотеатрами.

В период нерабочих дней в Москве смогут работать музеи и театры по QR-кодам. При этом может быть заполнено только 50% зала, к тому же учреждения культуры должны обеспечить санитарные меры.

Продуктовые магазины и аптеки будут работать без QR-кодов, а общепит – только навынос и доставку. Но если ваше предприятие не уходит на каникулы, и у вас есть корпоративная столовая, ее также можно посещать – как кафе и рестораны в гостиницах, но только для постояльцев.

Московские рестораны с 8 ноября смогут вернуться к обычному режиму работы без обязательного использования QR-кодов. Но при этом некоторые ограничения останутся.

Во-первых, приостановят бесплатный проезд в городском транспорте для тех, кто должен уйти на домашний режим – москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Разблокируют соцкарты в случае вакцинации, причем уже первым компонентом.

Также городские театры и музеи продолжат работать в режиме с QR-кодами и ограничением в 70% от максимальной заполняемости помещений. Все зрелищные мероприятия с численностью свыше 500 человек будут проводиться только по QR-кодам и все должны быть в масках. Об этом – в программе "Москва сегодня.