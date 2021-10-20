"Москва сегодня": за 11 лет в столице построили 15 вылетных магистралей

За 11 лет в Москве реконструировано и построено 15 вылетных магистралей. В общей сложности это более 1 000 километров дорог.

Через пару лет в городе будет уже 24 вылетные магистрали. Причем 6 из них построены с нуля. Некоторые будут дублировать крупные столичные шоссе. Например, дорога в параллель Люблинской улицы.

Раньше можно было долго ехать до Волгоградского шоссе, в которое упиралась Люблинская, и попадать с нее на Третье транспортное кольцо или двигаться в центр. Теперь специалистам придется где-то реконструировать существующие участки, а где-то – строить совершенно новые.

Планируется дублер – 15-километровая дорога от МКАД до ТТК, причем с собственным съездом. Таким образом, в районе метро "Печатники" магистраль будет словно ответвляться от Люблинской и уходить к Дубровке.

Всего планируется, что до 2023 года в столице построят еще 300 километров дорог. Об этом – в программе "Москва сегодня".