"Москва сегодня": столица вводит новые санитарные меры из-за заболеваемости COVID-19

19:30
Москва вводит новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Таким образом, 30% непривитых или недавно переболевших сотрудников в столице со следующей недели придется уйти на удаленку.
"Вводится домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями с 25 октября до 25 февраля. Понятно, что гулять и заниматься спортом на улице можно", – сообщил Сергей Собянин.
При этом ограничения не касаются вакцинированных или переболевших за последние полгода.
По информации Оперштаба, 60% ковидных стационаров в городе заняты людьми старше 60 лет. Почти 80% пациентов, которые находятся на ИВЛ – это люди пожилого возраста. А вакцинацию прошла только треть москвичей старше 60 лет.
Кроме того, было объявлено о повышении числа обязательно вакцинированных сотрудников сферы услуг до 80%. И сделать это нужно до 1 января 2021.
Определенная мера стимулирования – это QR-коды, которые выдают после вакцинации. Пока они действуют в трех десятках регионах РФ, но систему уже предложили ввести для всей страны. При этом субъектам предлагается самим выбирать, для каких мест понадобятся сертификаты привитых.
Также QR-код можно получить и по результатам ПЦР-теста. Действовать он будет 3 дня. Многие москвичи подумали, что для этих целей подойдет экспресс-тестирование на коронавирус, однако по результатам выдадут документ, который не является официальной справкой. При этом услуга оказалась популярна среди жителей столицы – за несколько дней проверились более 20 тысяч человек.
Между тем список мест, где можно сдать экспресс-тест, расширили – их теперь 50. Помимо уже привычных торговых центров и центров госуслуг, пункты появились на семи транспортно-пересадочных узлах. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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