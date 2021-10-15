"Москва сегодня": Собянин отметил кратный рост числа ресторанов в городе за несколько лет

19:15
Сергей Собянин отметил рост числа ресторанов и кафе в столице за последние годы. Он рассказал, что за 10 лет заведения шагнули в компанию лучших мировых столиц в плане гастрономии.
"Это было честью, нашей общей идеологией – создание мирового города для людей. Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры, гастрономические кварталы", – сказал мэр.
По его словам, количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза, а количество уличных кафе – в два раза.
"Можно гулять и наслаждаться. Я горжусь, что рестораны стали еще одной визитной карточкой нашего замечательного города", – добавил Собянин.
В настоящее время в городе работает 18 тысяч предприятий питания. Рестораны давно вышли за пределы исторического центра. Большое количество заведений открыты в районах, которые расположены ближе к густонаселенным кварталам.
Кроме того, 69 столичных ресторанов впервые в истории вошли в гастрономический гид Michelin. 9 из них – со звездами. Москва стала первым городом в СНГ, где звездами и специальными знаками отмечены гастрономические заведения. Это признание ресторанов и заявление о том, что они соответствуют уровню знаменитой парижской кухни.
Публикация Красного гида Michelin – стимул для развития гастрономического туризма. Он с новой стороны откроет город и для туристов, и для самих москвичей. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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