"Москва сегодня": ежегодно в реанимацию Боткинской больницы поступает более тыс пациентов

19:15
В реанимацию больницы им. Боткина с тяжелыми травмами каждый год поступают около 1 500 пациентов. Из них примерно 640–700 человек – пациенты с тяжелой сочетанной травмой. Это когда повреждено сразу несколько органов или систем. Помимо этих пациентов, еще около 10 тысяч человек травмами попадают в Боткинскую больницу уже не в таком тяжелом состоянии.
Однако врачам круглосуточно нужно быть готовыми принять как пациента с легкими повреждениями, так и того, кто находится в крайне тяжелом состоянии. При поступлении таких пациентов врачи, как сами говорят, действуют согласно алгоритмам, которые прописаны до мельчайших подробностей.
Главная цель в таких случаях – спасти жизнь и стабилизировать состояние. Так что первым делом выполняют минимальный объем операций, чтобы остановить кровотечение и восстановить жизненные функции.
И только когда пациент приходит в себя, медики проводят дообследование и все необходимые операции. Это, по словам врачей, уменьшает риск летального исхода. Ведь на серьезную и сложную операцию берут уже более подготовленного пациента.
Такой подход использовали не всегда. Раньше не было возможности с помощью нескольких высокоточных обследований оперативно оценить состояние пациента.
Однако возможности расширяются. В больнице открыли два новых корпуса. Это Центр амбулаторной онкологической помощи – подразделение, где помощь больным оказывают на протяжении всей их жизни. И второй – Эндоскопический центр, уникальный в Европе. Говорят, аналоги есть только в Южной Корее и Японии. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: