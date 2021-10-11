"Москва сегодня": ежегодно в реанимацию Боткинской больницы поступает более тыс пациентов

В реанимацию больницы им. Боткина с тяжелыми травмами каждый год поступают около 1 500 пациентов. Из них примерно 640–700 человек – пациенты с тяжелой сочетанной травмой. Это когда повреждено сразу несколько органов или систем. Помимо этих пациентов, еще около 10 тысяч человек травмами попадают в Боткинскую больницу уже не в таком тяжелом состоянии.

Однако врачам круглосуточно нужно быть готовыми принять как пациента с легкими повреждениями, так и того, кто находится в крайне тяжелом состоянии. При поступлении таких пациентов врачи, как сами говорят, действуют согласно алгоритмам, которые прописаны до мельчайших подробностей.

Главная цель в таких случаях – спасти жизнь и стабилизировать состояние. Так что первым делом выполняют минимальный объем операций, чтобы остановить кровотечение и восстановить жизненные функции.

И только когда пациент приходит в себя, медики проводят дообследование и все необходимые операции. Это, по словам врачей, уменьшает риск летального исхода. Ведь на серьезную и сложную операцию берут уже более подготовленного пациента.

Такой подход использовали не всегда. Раньше не было возможности с помощью нескольких высокоточных обследований оперативно оценить состояние пациента.

Однако возможности расширяются. В больнице открыли два новых корпуса. Это Центр амбулаторной онкологической помощи – подразделение, где помощь больным оказывают на протяжении всей их жизни. И второй – Эндоскопический центр, уникальный в Европе. Говорят, аналоги есть только в Южной Корее и Японии. Об этом – в программе "Москва сегодня".